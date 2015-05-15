Специалисты Microsoft рассказали о версиях Windows 10

Летом этого года очередная версия Microsoft Windows будет представлена на рынке 190 стран на 111 языках. В середине мая специалисты корпорации Microsoft наконец-то рассказали о том, какие редакции Windows 10 будут предложены конечным пользователям.

Windows 10 поддержит широкий диапазон устройств – от персональных компьютеров и игровых приставок, до мобильных телефонов, Microsoft HoloLens и Surface Hub. Кроме того, ОС ориентирована на использование в устройствах, работающих в рамках концепции Интернета вещей, что будет отражено в двух специальных редакциях.

Как обычно, варианты Windows 10 будут ориентированы на разные группы потенциальных клиентов и устройств. Базовая версия Windows 10 Home и расширенная Windows 10 Pro закроют потребности рядовых клиентов с настольными компьютерами, Windows 10 Mobile обеспечит работу мобильных устройств, а Windows 10 Enterprise, Windows 10 Mobile Enterprise и Windows 10 Education решит проблемы, соответственно, бизнеса и образования. Отдельно будут распространяться вариации версий Windows 10 Enterprise и Windows 10 Mobile Enterprise, ориентированные на банкоматы, портативные терминалы, робототехнику и другие устройства.

Как было объявлено ранее, версии Windows 10 Home, Windows 10 Mobile и Windows 10 Pro пользователи смогут получить в рамках бесплатного обновления соответствующих редакций Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1.

Более подробную информацию о редакциях новой версии Windows можно получить из блогов Microsoft.