Обнародованы первые детали Office 2016

В начале мая разработчики Microsoft объявили о выпуске первой публичной превью-версии Office 2016. Всего за год специалисты корпорации превратили набор «стандартных» офисных продуктов из коробочного приложения для настольных систем в кроссплатформенное решение, тесно интегрированное с облаком.

Как отмечают представители корпорации, интерфейс семейства продуктов изменился с пользователе-ориентированого на командно-ориентированный. Все созданные документы по умолчанию сохраняются в OneDrive, контент можно создавать и совместно редактировать в реальном времени, а пересылка файлов по электронной почте с новыми облачными инструментами ушла в прошлое.

Множество нововведений появилось и в самих продуктах: изменились принципы управления и настройки безопасности, более гибким стал процесс развертывания приложений, усовершенствовались механизмы обработки данных.

Работа над семейством офисных продуктов продолжается. Дополнительные новые функции будут добавляться в превью-версию ежемесячно. Ожидается, что финальный релиз Office 2016 будет выпущен осенью этого года.

Более подробную информацию о нововведениях в Office 2016 можно найти в блогах корпорации.