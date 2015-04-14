В Microsoft представлен инструмент диагностики IE для сторонних сред разработки

Уже несколько версий подряд браузер Internet Explorer «комплектуется» диагностическими инструментами, позволяющими выявить визуальные проблемы, ошибки в JavaScript и т.п., реализованными в виде самостоятельных F12 Developer Tools, а также в Visual Studio.

В качестве следующего шага развития этой идеи разработчики Microsoft представили в начале апреля диагностический инструмент для сторонних сред разработки. Инструмент уже поддерживает IE 11, а в перспективе планируется его обновить для работы с Project Spartan.

Инструмент все еще находится на стадии активной разработки. Пока он поддерживает WebDriver; кроме того, его можно использовать с Chrome Developer Tools. В будущем разработчики планируют серьезно расширить этот список.

Подробную информацию о проекте, а также ссылку на исходный код инструмента можно найти в блогах MSDN.