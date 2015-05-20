Представлен новый инструмент Microsoft Hyperlapse

Разработчики из корпорации Microsoft рассказали о новом инструменте Hyperlapse, ориентированном на рядовых пользователей и предназначенном для быстрого создания видео «от первого лица».

В качестве исходного материала инструмент позволяет использовать кадры, отснятые экшн-камерами, смартфонами и т.п., в том числе, камерами, закрепленными на беспилотных летательных аппаратах. Microsoft Hyperlapse формирует из видео, снятого непрофессионалами, стабилизированные таймлапсы, которыми легко можно делиться в социальных сетях с друзьями.

На данный момент Microsoft Hyperlapse присутствует на двух мобильных платформах: он доступен для Windows Phone; также выпущена превью-версия для Android. Основная цель инструмента – позволить пользователям разнообразить и сделать более интересными для стороннего наблюдателя документальные видео, снятые в формате экскурсий.

Для настольных компьютеров реализована версия Microsoft Hyperlapse Pro, кроме того представлена отдельная версия Hyperlapse для Azure Media Services.

Подробную информацию об инструменте и доступных версиях можно получить из новостей на сайте Microsoft.