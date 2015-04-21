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21 Апреля 2015

Microsoft представляет расширенную защиту от угроз в Exchange Online

В начале апреля группа разработчиков Office 365 представила расширенный инструментарий защиты пользователей от спама и вредоносного ПО Exchange Online Advanced Threat Protection (ATP).

Предположительно инструментарий Advanced Threat Protection будет доступен уже этим летом в виде дополнительной услуги к Office 365 с ежемесячной оплатой.

Представленное расширение содержит современные многоуровневые инструменты защиты от вредоносных программ, вирусов и перенаправления на неблагонадежные URL. Вложения, в которых не было опознано известных вирусов, будут запускаться в специальной закрытой среде для проведения автоматизированного анализа их поведения. Вложение будет доставлено в почтовый ящик, только если на этом этапе не будет подозрительной деятельности.

Уже известен уровень цен на услугу – в месяц инструмент будет стоить не более 2 долларов США в расчете на одного пользователя.

Подробную информацию об инструменте можно получить из блога Office.Com.

© Екатерина Баранова - ИТ-контент
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