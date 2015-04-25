Автодилер Inchcape оценил преимущества Microsoft System Center Configuration Manager

В центральном офисе Inchcape Russia завершены работы по пилотному внедрению Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Работы выполнили специалисты компании Softline. Проект позволит заказчику протестировать функционал и в полной мере оценить преимущества SCCM.

Компания Inchcape Russia имеет разветвленную структуру с большим – более 2 тыс. - парком ПК, которые управляются вручную, в основном посредством применения групповых политик. Заказчику требовалось решение, которое позволяло бы проводить инвентаризацию программного и аппаратного обеспечения, автоматизировать процесс распространения ПО, а также создавать базовые показатели конфигурации и поддерживать их.

Всем этим потребностям отвечал продукт Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Ознакомившись с возможностями системы, руководство компании Inchcape Russia приняло решение провести пилотное внедрение в центральном офисе. Экспертом в реализации проекта выступила Softline, сертифицированный партнер Microsoft со значительным проектным опытом в области управления ИТ-инфраструктурой.

В рамках пилотного проекта инженеры департамента решений Microsoft компании Softline внедрили SCCM 2012 и для автоматического развертывания программного обеспечения создали образ операционной системы Windows 7 и два пакета приложений – MS Office и SAP-клиент. Помимо этого, были настроены шаблоны базовой конфигурации параметров соответствия, с помощью которых заказчик сможет проверять машины на соответствие стандартам по заданным параметрам.

Сейчас SCCM находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Система собирает всю информацию, а также распространяет программное обеспечение на новые ПК. Заказчик запланировал развитие системы, что позволит исключить ошибки, возникающие при ручной установке приложений, и сократить время технических специалистов на выполнение рутинных операций. В итоге высвободившиеся ресурсы отдела можно будет перераспределять на более важные проекты. Управляя рабочими станциями с помощью SCCM, руководство Inchcape Russia рассчитывает повысить эффективность и производительность ИТ-службы в целом.

Тестовое развертывание хорошо тем, что предоставляет возможность заказчику в полной мере оценить функционал продукта и принять взвешенное решение о его дальнейшем развитии. Инвентаризация оборудования и ПО, автоматизация развертывания приложений, контроль, отчетность, – немаловажные и ресурсоемкие задачи любого ИТ-отдела, но особенно критичными они становятся для компаний с разветвленной сетью. Microsoft System Center Configuration Manager поможет Inchcape оптимизировать ежедневную деятельность технических сотрудников и повысить эффективность их работы.

О компании Inchcape:

Inchcape – крупнейшая международная компания, специализирующаяся на розничной продаже новых и подержанных автомобилей, запчастей и аксессуаров, а также на предоставлении послепродажного обслуживания и услуг по кредитованию и страхованию. Inchcape в России - это 23 дилерских центра в Москве и Санкт-Петербурге, в которых работают 2500 сотрудников.