Для Департамента образования Белгородской области создан информационно-образовательный портал на базе Microsoft SharePoint 2013

Для Департамента образования Белгородской области создан информационно-образовательный портал «Сетевой класс Белогорья» на базе Microsoft SharePoint 2013. Работу портала организовали специалисты компании Softline. Интерактивный ресурс позволяет педагогам обмениваться методиками преподавания, составлять уникальные уроки по принципу конструктора и вести дистанционное обучение детей.

В 2013 году завершился федеральный проект модернизации региональных систем образования. Это позволило поднять материально-техническую базу школ Белгородской области на более высокий уровень и дало возможность использования в их деятельности современных информационно-коммуникационных технологий. Чтобы сделать качественное обучение общедоступным, по инициативе руководства департамента был разработан проект информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья».

Идея состояла в том, чтобы запустить универсальный ресурс, который позволял бы педагогам обмениваться методиками преподавания и интересными идеями, создавать авторские модули для последующего их использования при составлении своего урока по принципу конструктора, а также вести дистанционное обучение детей, которые по разным причинам не могут посещать занятия в общеобразовательной школе.

Для реализации проекта заказчик объявил открытый конкурс, победу в котором одержала компания Softline, обладающая обширным проектным опытом разработки и внедрения многофункциональных порталов. Специалисты Softline предложили реализовать информационно-образовательный ресурс на базе решения Microsoft SharePoint 2013.

Созданная платформа состоит из трех функциональных блоков:

«Библиотека материалов» - раздел для аккумулирования электронных образовательных ресурсов различных форматов, где предусмотрена возможность изменять загружаемые материалы в онлайн аудио\видео\графических\офисных редакторах. Специалисты Softline настроили рабочий процесс по согласованию материалов.

«Виртуальная лаборатория» - блок для совместной работы учителей и учеников. Преподаватель по шаблону может создать проект, добавить в него необходимые теоретические и практические материалы, пригласить учеников и поставить им задачи, а также контролировать сроки их выполнения и результат.

«Виртуальный класс» позволяет создавать уроки из набора утвержденных электронных образовательных ресурсов, размещенных на портале. Здесь учителя могут разрабатывать урок или целый учебный курс, а ученики - проходить тестирование на усвоение изученного материала.

Также на портале для преподавателей организован «Личный кабинет», в котором зарегистрированы все учителя области и педагоги из других регионов, подавшие соответствующие заявки. В зависимости от качества размещаемого ими контента, количества его скачиваний и активности на сайте участники занимают определенные позиции в рейтинге, который позволит выявить наиболее востребованные материалы. В перспективе с помощью биллинга и подключения к электронным платежным системам учителя смогут получать вознаграждение.

В этом учебном году более 2 тыс. учителей из 203 школ области запланировали применение дистанционных образовательных технологий «Сетевого класса Белогорья» в процессе обучения. Сайт не заменит собой классические учебники, но поможет сделать обучение более интерактивным и привлекательным для современных учеников. Участие в проекте позволит учителям использовать современные форматы преподавания, даст возможность поделиться своими педагогическими наработками; а ученикам обеспечит доступ к актуальной, достоверной и доступно изложенной информации.

Запуск портала является одним из промежуточных этапов реализации регионального проекта «Создание и организация информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья».

О Департаменте образования Белгородской области:

Департамент образования Белгородской области осуществляет управление школами, педагогическими колледжами, обеспечивает реализацию в регионе единой государственной политики в сфере образования.