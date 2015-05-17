ИТ-инфраструктура «СитиПаркинг» перенесена в «облако» Microsoft Azure

В компании «СитиПаркинг» завершен проект по переносу ИТ-инфраструктуры в «облако» Microsoft Azure. Проект выполнили специалисты компании Softline. Использование платформы Microsoft Azure дает возможность без приобретения дополнительного оборудования создавать сайты, мобильные и web-приложения, которые легко и быстро масштабируются по мере необходимости.

«СитиПаркинг» разрабатывает программно-аппаратные комплексы, для которых производительность и надежность - критически важные требования. Основой разработки является программное обеспечение Microsoft Visual Studio на платформе .Net. До последнего времени компания строила собственную IT-инфраструктуру в одном из московских дата-центров. Но после ряда сбоев и сложностей в обеспечении техподдержки руководство компании решило перенести серверы в «облако». Решение на основе Azure стало одним из вариантов, и ИТ-специалисты развернули несколько сервисов и баз данных на платформе Microsoft.

Руководство «СитиПаркинг» рассматривало разные подходы к решению задач, в том числе и cloud-сервисы. В результате наиболее подходящим облачным решением был признан Microsoft Azure. Дополнительным аргументом использования данной платформы стала возможность создания гибридных облачных конфигураций, что для заказчика достаточно важно, так как в компании имеется собственный пул серверов в дата-центре.

Компании было необходимо надежное, легко масштабируемое решение, способное обеспечить любой уровень производительности. Также требовалось быстрое создание конфигураций для тестирования и запуска новых приложений и сокращение общих затрат на содержание IT-инфраструктуры.

При выборе средств для решения поставленных задач специалисты «СитиПаркинг» рассматривали варианты расширения собственного пула серверов, размешенных в московском дата-центре, анализировали несколько версий аренды, а также сравнивали различные сервисы. К применению облачного решения Azure заказчика привели такие возможности, как простые и в то же время полнофункциональные сценарии создания конфигурации, легкое администрирование, интеграция с Visual Studio и System Center.

Предварительно изучив сервис в рамках демо-подписки, «СитиПаркинг» обратился к компании Softline как к высококвалифицированному консультанту по вопросам облачных технологий. Специалисты Softline развернули новую конфигурацию за короткое время. Для нее не потребовалось дополнительной закупки серверов, затрат на их инсталляцию и установку в дата-центре.

Благодаря Microsoft Azure заказчик получил возможность без приобретения дополнительного оборудования создавать сайты, мобильные и web-приложения, которые легко и быстро масштабируются по мере необходимости. Не стоит забывать и о высоком уровне SLA, соответствующем требованиям непрерывности современного бизнеса. Также компания сможет интегрировать локальные и облачные ресурсы и управлять ими из единого интерфейса, получив гибридное «облако», которое пользуется огромной популярностью в последнее время.

Планируется, что пользователями бэк-офисной части системы станут 200-300 человек. А количество внешних пользователей, которых будет обслуживать система, может достичь 10 млн. Решение, основанное на Microsoft Azure, поможет компании без дополнительных затрат реализовывать масштабные глобальные проекты.

О компании «СитиПаркинг»:

ООО «СитиПаркинг» входит в группу компаний «ВессоЛинк», которая занимается интеграцией автоматизированных систем управления.