Госюрбюро МФЦ Хабаровского края оптимизировало работу с клиентами с помощью решения на платформе Microsoft Dynamics CRM 2013

На территории МФЦ Хабаровского края завершен проект по внедрению и адаптации системы управления взаимоотношениями с физлицами в части предоставления бесплатной юридической помощи. Проект выполнили специалисты компании Softline. Решение на платформе Microsoft Dynamics CRM 2013 позволило упростить процесс оказания услуг, повысить их качество, а также оптимизировать работу с обращениями граждан за счет уменьшения доли бумажного документооборота в учреждении.

До начала проекта учет всех обращений клиентов и заведенных дел в Госюрбюро велся в таблице Excel, что было сопряжено с большим количеством неточностей из-за отсутствия контроля формата вводимых данных. Кроме того, особенности работы заказчика – наличие подразделений в разных городах, необходимость согласования документов руководством в Хабаровске и, соответственно, доставка бумажных документов курьером, их ожидание, – приводили к перебоям в работе и затруднениям при формировании сводной отчетности.

Чтобы упорядочить документооборот, повысить производительность работы сотрудников и снизить количество ошибок, Госюрбюро МФЦ Хабаровского края приняло решение о внедрении системы управления взаимоотношениями с физическими лицами. Платформа Microsoft Dynamics CRM 2013 была выбрана по причине широких возможностей настроек под рабочие процессы Госюрбюро, а также оптимальной стоимости и гибкой политики лицензирования. При проведении конкурса комитетом государственного заказа на поставку системы был определен победитель – компания Softline - благодаря наличию таких конкурентных преимуществ, как готовность провести внедрение в минимальные сроки, а также успешный опыт реализации аналогичных проектов.

В рамках проекта специалисты департамента решений Microsoft компании Softline разработали техническое задание, развернули платформу Microsoft Dynamics CRM 2013 и настроили следующий функционал:

учет и ведение базы данных физических лиц;

учет оказания устных и письменных юридических услуг;

учет и хранение документов граждан;

контроль над ведением дел в суде;

генерация отчетов по различным параметрам;

формирование печатных форм документов.

Внедрение системы взаимодействия с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 2013 позволило консолидировать информацию по всем обращениям посетителей и повысило прозрачность бизнес-процессов в Госюрбюро МФЦ. Кроме того, решение помогло автоматизировать процесс формирования отчетности, сотрудники отмечают удобство работы с ней. В организации уверены, что реализация проекта приведет к повышению производительности труда юристов и снижению количества ошибок в документах. В рамках тиражирования этой системы было проведено ее распространение на филиалы в Комсомольске-на-Амуре и других городах края.

Благодаря внедрению Microsoft Dynamics CRM 2013 вся информация об обращениях граждан в Госюрбюро Хабаровского края теперь ведется не в электронных таблицах Excel и на бумажных носителях, а в форме карточек CRM-системы. К ним прикреплены электронные копии документов. Таким образом, имеется возможность быстро получить информацию о статусе каждого дела и сотрудниках, работающих с ним. Наличие инструментария отчетности позволяет быстро получать разнообразные аналитические данные и визуализировать их, оперативно формировать документы на утверждение руководству. У заказчика появилась собственная база знаний и централизованное рабочее пространство.

Об МФЦ Хабаровского края:

Одним из подразделений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Хабаровского края является Государственное юридическое бюро, которое оказывает квалифицированную бесплатную юридическую помощь льготным категориям граждан в пяти городах региона (12 офисов).