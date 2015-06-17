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17 Июня 2015

Закрыто на переосмысление бизнеса

Много лет «ИТ-контент» собирал и публиковал новости о российских внедрениях, продуктов компании Microsoft. Продукты и решения у корпорации, по-прежнему отличные. Грядущий выпуск нового поколения Windows и Office обещает еще больше хороших внедрений. Я желаю успехов всем, кто продает, внедряет и поддерживает эти продукты.

Впрочем, мой бизнес строится на том, чтобы писать о продуктах, решениях и ИТ-компаниях. В последнее время сайт ИТ-контент мне в этом практически не помогает. Я готовлю большое обновление сайта, а его тематика в ближайшее время несколько поменяется.

Спасибо всем, кто читал нас все это время.

С уважением,
Бычков Валерий
Руководитель проекта «ИТ-контент»

© Валерий Бычков - ИТ-контент
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Закрыто на переосмысление бизнеса

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